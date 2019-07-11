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Факты / Украина

Криминальное прошлое, Беркут и политика: кто такой Ярослав Годунок

Кто такой Ярослав Годунок, которого 10 июля президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Бориспольского городского совета – читайте в материале Фактов ICTV.

Криминальное прошлое, Беркут и политика: кто такой Ярослав Годунок

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, припомнив о разбое.

Ярослав Годунок родился в селе Любахи Владимирецкого района Ровенской области. Известно, что он воспитывает дочь и сына.
В 1995-1997 годах служил в ВСУ, а уволился в запас старшим сержантом.

С конца 1997 по 2000 года был в киевском спецподразделении Беркута.

В 2000 году его избрали первым заместителем председателя Киевской областной организации Молодой рух. Также работал в избирательном штабе Виктора Ющенко в Киевской области.

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Согласно информации из открытых источников, в 2002 году Годунка обвинили в том, что он, работая водителем в Беркуте, сдал в ломбард мобильный телефон, полученный им якобы после ограбления квартиры.

16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева приговорил Ярослава Годунка к пяти годам лишения свободы по трем статьям УК – разбой (ст. 142 ч. 3), превышение власти (ст. 166 ч. 2) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130).

В комментарии Громадському Годунок заверил, что сейчас у него нет  судимостей, ведь иначе его не зарегистрировали бы в ЦИК.

– Из-за конфликта с руководством, которое крышевало наркопритоны, я был уволен задним числом с МВД, а следовательно предварительное задержание, которое я совершал расценили, как хулиганство, разбой, – рассказал Ярослав Годунок.

Интересно, что на президентских выборах 2019 Годунков голосовал, судя по всему, за Владимира Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой.

Фото: УНИАН

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