Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в рамках рабочей поездки в Иерусалим встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Политики обсудили углубление сотрудничества между двумя странами, среди которых – создание зоны свободной торговли между Израилем и Украиной и привлечение израильских компаний к добыче украинского газа.

Последнее, по мнению Олега Ляшко, позволит значительно снизить тарифы на коммунальные услуги для украинцев.

– Сегодня израильские компании не могут зайти на украинский рынок – там монополия. Какие-то компании за взятки покупают лицензии, затем перепродают их, а платят за эту коррупцию украинцы. Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине даст возможность снизить цены на газ, создать конкуренцию, отменить монополию коррупционеров и, как следствие – украинцы будут платить меньше за коммуналку, – отметил Ляшко после встречи.

Коснулись политики и вопросов земли. Израильский премьер отметил, что у них в стране землю не продают, а дают своим фермерам зарабатывать. Так должно быть и в Украине, считает Ляшко.

– В Израиле землю никто не продает, но при этом в стране успешное сельское хозяйство за счет государственной поддержки. У израильских сельхозпроизводителей мощные программы лизинга, они могут без процентов брать технику в кредит под государственные гарантии и развивать предприятия. Так же должна делать украинская власть, а не продавать землю в обмен на очередные кредиты, которые надо будет отдавать, – отметил украинский политик.

Совпали позиции израильского и украинского политиков в сфере безопасности: оба против любого внешнего вмешательства в дела страны.

– Когда есть внешнее вмешательство – военные конфликты труднее урегулировать. Поэтому для нас чрезвычайно важно восстановить контроль над границей. Так же, как Иран поддерживает палестинских террористов, россияне поставляют оружие для сепаратистов на Донбассе. Чтобы остановить войну – надо убрать российскую технику и оружие, перекрыть границу и поставить там миротворцев, а лучше – наших пограничников. У Израиля есть чему поучиться, – рассказал Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ еще раз поднял тему признания Кнессетом Израиля Голодомора геноцидом украинского народа и выразил надежду на положительное решение по этому поводу.

Подводя итоги встречи, Олег Ляшко отметил, что Израиль может стать примером для Украины, как надо бороться за свою независимость, развивать экономику и поддерживать социальные стандарты даже в условиях войны.

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Также пришлось обсудить ситуацию вокруг Парламентской ассамблеи Совета Европы, где делегация РПЛ защищала интересы Украины.

Лидер РПЛ Олег Ляшко уверяет, что делегация Радикальной партии сделала максимум для недопущения россиян к Парламентской ассамблее Совета Европы, однако, считает он, что причиной возвращения России стали противоположные позиции представителей украинской делегации и президента Украины.

Стоит отметить, что политические эксперты единогласно поддержали и отметили, что Олег Ляшко во время сложной для Украины ситуации в ПАСЕ был единственным, кто не боялся жестко отстаивать интересы нашего государства. После сложных и изнурительных вызовов в ПАСЕ для украинской делегации лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом, с которым обсудили дальнейшее сотрудничество с Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Напомним, 25 июня в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, регламентирующую изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.