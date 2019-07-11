Онлайн-трансляция второго сезона телепроекта Новые лидеры начнется сегодня, 11 июля, в 22.30. Ее можно будет посмотреть на нескольких источниках.

Новые лидеры сегодня проведут уже второй прямой эфир во втором сезоне.

Так, среди топ-50 лидеров отборочный комитет проекта выбрал 8 лучших, которые борятся за главный приз – денежное вознаграждение на реализацию своей идеи национального масштаба.

Финалистов выбирали судьи Новых лидеров, но победителя будут выбирать украинцы путем СМС-голосования.

Народ должен определиться, чей проект является самым важным для нашей страны, а новый ведущий проекта Павел Казарин поможет зрителям проверять лидеров.

Новые лидеры 2 – онлайн-трансляция:

Прямые эфиры проекта будут проходить каждый четверг в 22.30 на телеканале ICTV.

Кроме этого, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта, на странице в Facebook и на канале в YouTube.