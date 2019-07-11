PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Путин ответил Зеленскому относительно переговоров в Минске

Владимир Путин заявил, что будет говорить о переговорах по Донбассу в Минске только после выборов в парламент в Украине.

Путин ответил Зеленскому относительно переговоров в Минске

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сможет дать ответ на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу в Минске после внеочередных выборов в Верховную Раду.

Российский лидер отметил, что Россия никогда не отказывалась от “расширения нормандского формата”. Кроме того, Путин подчеркнул, что встречи такого уровня должны быть хорошо подготовлены.

Читайте: Лукашенко поддержал встречу Зеленского с Путиным в Минске

Также президент РФ ждет реакции на предложение Зеленского от других лидеров.

Как сообщалось, Зеленский обратился к Путину с предложением о встрече на высоком уровне по урегулированию ситуации на Донбассе с участием России, Украины, Великобритании, США, Германии и Франции.

Источник: ТАСС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Люстрация коснется и президентской команды – Стефанчук
Зеленский предлагает люстрировать чиновников, работавших после Евромайдана
Говорили спокойно: Кличко обсудил с Зеленским свою возможную отставку
Обугленные тела были повсюду: Украина вспоминает пятую годовщину атаки на Зеленополье
Обстрел автоколонны Кириленко: Зеленский дал Генштабу поручение
Боевики подбили ракетой автомобиль ВСУ: погиб военный
Зеленский: В Украине не дадут создать информационную монополию
Зеленый коридор для туристов в зоне ЧАЭС: Зеленский подписал указ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка