Владимир Путин заявил, что будет говорить о переговорах по Донбассу в Минске только после выборов в парламент в Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сможет дать ответ на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу в Минске после внеочередных выборов в Верховную Раду.

Российский лидер отметил, что Россия никогда не отказывалась от “расширения нормандского формата”. Кроме того, Путин подчеркнул, что встречи такого уровня должны быть хорошо подготовлены.

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Также президент РФ ждет реакции на предложение Зеленского от других лидеров.

Как сообщалось, Зеленский обратился к Путину с предложением о встрече на высоком уровне по урегулированию ситуации на Донбассе с участием России, Украины, Великобритании, США, Германии и Франции.