Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении Единого реестра педофилов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о введении Единого реестра лиц, осужденных за педофилию.

За это решение проголосовали 228 нардепа из 297, зарегистрированных в сессионном зале.

Единый реестр – это база данных, где осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск, обобщение данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.

В реестр вносятся сведения полного имени осужденного, места его жительства и пребывания, а также преступления, за которое он был осужден.

Внести информацию в реестр можно только после приговора суда.

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Пользоваться реестром могут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Нацполиции и ГБР.

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Законопроект предлагает ужесточить наказание за изнасилование ребенка: с 8-15 лет лишения свободы в настоящее время до 12-15. За повторное изнасилование ребенка предлагается ввести пожизненное лишение свободы.

Напомним, 11 июля Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов.