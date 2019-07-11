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Факты / Украина

Рада во второй раз не смогла уволить Климкина

За отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина проголосовали лишь 160 нардепов.

Рада во второй раз не смогла уволить Климкина

Верховная Рада не смогла 11 июля уволить с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

За соответствующий президентский законопроект проголосовали только 160 народных депутатов из 275, зарегистрировавшихся на сессию.

На момент голосования в сессионном зале визуально находились менее 200 нардепов, хотя для принятия решений необходимо минимум 226 голосов.

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Как известно, 1 июля Климкин заявил о том, что уходит в политический отпуск с целью построить свою команду.

Фото: МИД Украины

Источник: УНИАН

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