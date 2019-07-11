За отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина проголосовали лишь 160 нардепов.

Верховная Рада не смогла 11 июля уволить с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

За соответствующий президентский законопроект проголосовали только 160 народных депутатов из 275, зарегистрировавшихся на сессию.

На момент голосования в сессионном зале визуально находились менее 200 нардепов, хотя для принятия решений необходимо минимум 226 голосов.

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Как известно, 1 июля Климкин заявил о том, что уходит в политический отпуск с целью построить свою команду.

Фото: МИД Украины