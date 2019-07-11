Партии Слуга народа и Украинская стратегия назвали фейком общую “рекламу” с Владимиром Гройсманом.

Политическая партия Слуга народа заявила, что не имеет отношения к созданию “рекламы”, в которой говорится о том, что политсила якобы предлагает кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра в случае своего успеха на внеочередных выборах в Верховную Раду.

– Официально заявляем, что никаких переговоров относительно назначения тех или иных людей на должности мы не проводим.

Открестилась от “рекламы” и партия Украинская стратегия, лидером которой является Гройсман.

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– Расцениваем эту провокацию как пример нечестной борьбы конкурентов, – говорится в сообщении политсилы.

Напомним, Гройсман заявил, что предвыборную кампанию партии Украинская стратегия не спонсирует крупный бизнес.