Кортеж из девяти автомобилей парализовал движение транспорта на проспекте Григоренко в Киеве.

В Киеве из-за перекрытого проспекта Григоренко возле станции метро Позняки образовались пробки.

Как сообщают жители, в последнее время его часто перекрывают вечером и утром для проезда кортежей. Полицейские выключают светофоры и перекрывают движение на несколько минут.

На этот раз проспект перекрыли для проезда кортежа из девяти автомобилей.

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Перекрытие дороги создает неудобства и для пешеходов, которые не могут перейти дорогу, поэтому вынуждены ждать.

На видео видно, что сегодня водители не выдержали и начали сигналить именно тогда, когда проезжал кортеж.

Также владельцы авто жалуются, что часто перекрывают проспект Победы, что создает неудобства.

Пользователи сети возмущены таким поступком. Они вспоминают президенту Владимиру Зеленскому его обещание об отмене кортежей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил световые маячки на авто кортежей.