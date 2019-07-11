В Москве возле Верховного суда РФ задержали 46 крымских татар за пикет против репрессий в оккупированном Крыму.
В Москве за пикет против репрессий в оккупированном Крыму силовики возле Верховного суда задержали 46 крымских татар.
Список задержанных, которых увезли в Таганский и Мещанский ОВД, обнародовала активистка Лутфие Зудиева.
ОВД Таганский
- Измаилов Элеонор Джевджетович
- Джелялов Рустем Асанович
- Хошу Осман Мустафаевич
- Абдуллаев Эдем Рустемович
- Сайфулин Изет Нариманович
- Джемилев Мустафа Эмирович
- Бейтуллаев Ремзи Эминьевич
- Камилов Рефат Шакирович
- Абдуразаков Осман Нариманович
- Ахаев Марлен Джаферович
- Таиров Рустем Мансурович
- Ибраимов Нариман Абдураимов
- Гавриков Александр Алексеевич
- Аппазов Зинур Зуфирович
- Алиев Эдем Энверович
- Рустемов Эмин Эбазерович
- Умеров Аметхан Айдерович
- Усеинов Кязим Небиевич
- Эмирвалиев Руслан Эмирасанович
ОВД Мещанский
- Джаппаров Нариман Талипович
- Абдураманов Мустафа Шевкетович
- Сеферов Ремзи Энверович
- Абдуразаков Кемал Ридванович
- Ибрагимов Ибраим Османович
- Сеитаблаев Мустафа Сейдаметович
- Неджиев Нарим Эдемович
- Меджитов Сервер Юнусович
- Асанов Зейнур Ремзиевич
- Газиев Бекир Рамхинович
- Кадыров Айдер Ахмаджонович
- Карахалилов Азиз Мухаммедович
- Гафаров Сейдамет Сейтумерович
- Абдурашитов Нури Сельверович
- Кишпидинов Мухаммад Абибуллаевич
- Темиркалиев Нариман Сутмерович
- Умеров Таир Ильясович
- Хакимов Дилявер Османович
- Мамутов Ленур Эскендерович
- Крестов Шакир Алексеевич
- Назлымов Ибриш Амитович
- Сайдаметов Ибриш Асанович
- Хайбуллаев Сейтмамут Абдуллаевич
- Алиев Эмин Айдерович
- Факидов Исмаил Александрович
- Якубов Арсен Русланович
- Сейдалиев Мустафа Айдерович
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Как сообщает журналист Антон Наумлюк, на задержанных составляют административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ – нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которая предусматривает штраф или общественные работы.
К слову, сегодня, 11 июля, Верховный суд России рассматривал апелляционную жалобу на приговор четырем крымским татарам, осужденным по делу Хизб ут-Тахрир.
Напомним, 10 июля в Москве задержали участников акции против преследования крымских татар.
Фото: Лутфие Зудиева