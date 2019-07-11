В Москве возле Верховного суда РФ задержали 46 крымских татар за пикет против репрессий в оккупированном Крыму.

В Москве за пикет против репрессий в оккупированном Крыму силовики возле Верховного суда задержали 46 крымских татар.

Список задержанных, которых увезли в Таганский и Мещанский ОВД, обнародовала активистка Лутфие Зудиева.

ОВД Таганский

Измаилов Элеонор Джевджетович Джелялов Рустем Асанович Хошу Осман Мустафаевич Абдуллаев Эдем Рустемович Сайфулин Изет Нариманович Джемилев Мустафа Эмирович Бейтуллаев Ремзи Эминьевич Камилов Рефат Шакирович Абдуразаков Осман Нариманович Ахаев Марлен Джаферович Таиров Рустем Мансурович Ибраимов Нариман Абдураимов Гавриков Александр Алексеевич Аппазов Зинур Зуфирович Алиев Эдем Энверович Рустемов Эмин Эбазерович Умеров Аметхан Айдерович Усеинов Кязим Небиевич Эмирвалиев Руслан Эмирасанович

ОВД Мещанский

Джаппаров Нариман Талипович Абдураманов Мустафа Шевкетович Сеферов Ремзи Энверович Абдуразаков Кемал Ридванович Ибрагимов Ибраим Османович Сеитаблаев Мустафа Сейдаметович Неджиев Нарим Эдемович Меджитов Сервер Юнусович Асанов Зейнур Ремзиевич Газиев Бекир Рамхинович Кадыров Айдер Ахмаджонович Карахалилов Азиз Мухаммедович Гафаров Сейдамет Сейтумерович Абдурашитов Нури Сельверович Кишпидинов Мухаммад Абибуллаевич Темиркалиев Нариман Сутмерович Умеров Таир Ильясович Хакимов Дилявер Османович Мамутов Ленур Эскендерович Крестов Шакир Алексеевич Назлымов Ибриш Амитович Сайдаметов Ибриш Асанович Хайбуллаев Сейтмамут Абдуллаевич Алиев Эмин Айдерович Факидов Исмаил Александрович Якубов Арсен Русланович Сейдалиев Мустафа Айдерович

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Как сообщает журналист Антон Наумлюк, на задержанных составляют административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ – нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которая предусматривает штраф или общественные работы.

К слову, сегодня, 11 июля, Верховный суд России рассматривал апелляционную жалобу на приговор четырем крымским татарам, осужденным по делу Хизб ут-Тахрир.

Напомним, 10 июля в Москве задержали участников акции против преследования крымских татар.

Фото: Лутфие Зудиева