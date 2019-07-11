Запуск в Украине оптового рынка электроэнергии прошел успешно – отключений электроэнергии и проблем с поставками электроэнергии нет.

Запуск в Украине с 1 июля оптового рынка электроэнергии прошел успешно, без каких-либо отключений электроэнергии.

Об этом в интервью изданию Деньги.ua рассказал старший советник по вопросам энергетики USAID Шукру Богут.

– Было очень интересно наблюдать за тем, как открывался рынок электроэнергии. Не во всех странах этот процесс проходил гладко, однако в Украине запуск был успешным. Нам нужно рассматривать два аспекта – технический и финансовый.

С технической точки зрения – все отлично, у нас по-прежнему есть электричество, нет отключений электроэнергии и проблем с поставками электроэнергии.

Что касается финансового аспекта, то сейчас мы следим за тем, как работают специальные обязательства по обслуживанию населения (ПСО), – отметил Шукру Богут.

По его мнению, первые результаты (работы нового энергорынка. – Ред.) мы сможем увидеть через несколько недель.

– У нас сейчас три месяца будет действовать платформа для проведения торгов по двусторонним договорам, а после этого будет выбрана и запущена новая платформа – и всё это обеспечит полноценную работу энергорынка, – объяснил эксперт.

По словам Шукру Богут, закон О рынке электрической энергии, который был принят в 2017 году, полностью соответствует европейским нормам и правилам, а также полностью соответствует Третьему энергетическому пакету ЕС.

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– Он (закон) предусматривает анбандлинг деятельности по производству и поставке электрической энергии от услуг передачи и распределения электроэнергии. Эти виды деятельности теперь разделены. Как Вы знаете, с 1 января этого года был запущен розничный рынок электрической энергии. Это была первая часть запуска рынка электрической энергии. А с 1 июля запущен оптовый рынок электрической энергии, – отметил эксперт.

Шукру Богут подчеркнул в интервью, что открытие рынка – это все еще переходной этап для завершения реформы.

– Здесь все хорошо – электроэнергия производится, передаётся и распределяется. Спрос потребителей удовлетворяется субъектами генерации, передачи, распределения и энергоснабжения. Что же касается финансовых моментов, то здесь нужно ещё провести дополнительную работу относительно расчетов и клиринга финансовых операций. Это касается всех рыночных сегментов: рынка двусторонних договоров, и спотового рынка, или рынка на сутки вперед, и внутрисуточного рынка, и балансирующего рынка,- отметил эксперт.

Напомним, с 1 июля в Украине стартовал второй этап энергореформы, который предполагает запуск нового оптового рынка электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. Внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что внедрение новой модели рынка электроэнергии крайне важно для украинской экономики.