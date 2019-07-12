Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы за содействие в убийстве итальянского корреспондента. Что известно про бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Итальянский суд признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе.

Факты ICTV собрали информацию о военнослужащем НГУ – за что его осудили и какие аргументы приводила защита украинца.

7 фактов о Виталие Маркиве и деле против него

Маркива признали виновным в содействии умышленному убийству Андреа Роккелли в мае 2014 года вблизи Славянска в Донецкой области.

Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Болонье 30 июня 2017 года, когда он решил навестить мать.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам лишения свободы.

Обвинение считает, что старший сержант Нацгвардии не убивал корреспондента, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica. Те, в свою очередь, передавали информацию военным Вооруженных сил Украины, которые, якобы, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

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Защита нацгвардейца доказывала, что Маркив нес службу не в том секторе, где убили Роккелли. Обвинители отказались от следственных действий на месте событий.

Украинская сторона утверждает, что на самом деле итальянец погиб от минометного обстрела со стороны пророссийских сил.

Маркив был в Самообороне во время Евромайдана, после чего стал волонтером, а позже военнослужащим Нацгвардии, в составе которой нес службу под Славянском.

К слову, итальянский суд обязал Маркива выплатить компенсацию семье погибшего.