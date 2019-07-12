Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы за содействие в убийстве итальянского корреспондента. Что известно про бойца Нацгвардии Виталия Маркива.
Итальянский суд признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе.
Факты ICTV собрали информацию о военнослужащем НГУ – за что его осудили и какие аргументы приводила защита украинца.
7 фактов о Виталие Маркиве и деле против него
- Маркива признали виновным в содействии умышленному убийству Андреа Роккелли в мае 2014 года вблизи Славянска в Донецкой области.
- Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Болонье 30 июня 2017 года, когда он решил навестить мать.
- Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам лишения свободы.
- Обвинение считает, что старший сержант Нацгвардии не убивал корреспондента, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica. Те, в свою очередь, передавали информацию военным Вооруженных сил Украины, которые, якобы, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.
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- Защита нацгвардейца доказывала, что Маркив нес службу не в том секторе, где убили Роккелли. Обвинители отказались от следственных действий на месте событий.
- Украинская сторона утверждает, что на самом деле итальянец погиб от минометного обстрела со стороны пророссийских сил.
- Маркив был в Самообороне во время Евромайдана, после чего стал волонтером, а позже военнослужащим Нацгвардии, в составе которой нес службу под Славянском.
К слову, итальянский суд обязал Маркива выплатить компенсацию семье погибшего.