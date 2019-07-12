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Факты / Украина

ГМС продолжит выдачу паспортов в день и во время выборов

Подразделения Государственной миграционной службы Украины будут работать на кануне и в день парламентских выборов – 20 и 21 июля.

ГМС продолжит выдачу паспортов в день и во время выборов

В связи с проведением выборов в Верховную Раду подразделения Государственной миграционной службы Украины будут работать в выходные – 20 и 21 июля.

– Государственная миграционная служба Украины будет способствовать тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины, – сообщили в управлении коммуникаций и электронных сервисов ГМС.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

С целью обеспечения выдачи оформленных ID-карт, которые доставлены в территориальные подразделения ГМС на территории всей Украины, 20 и 21 июля 2019 будет организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений миграционной службы.

Напомним, что Факты ICTV публиковали информацию о том, что нужно знать о парламентских выборах.

Источник: ГМС

Фото: УНИАН

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