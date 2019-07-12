Андрей Парубий объявил о закрытии последнего заседания Верховной Рады восьмого созыва. При этом нардепы еще будут работать в парламенте до 19 июля.

Последнее заседание Верховной Рады восьмого созыва объявлено закрытым. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий 12 июля.

При этом он сообщил, что последняя десятая сессия Рады закроется 19 июля.

На следующей неделе нардепы еще будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

На последнее заседание парламента пришли также члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.









Гимн и фото на память: последнее заседание старой Рады закрыто / 2 фотографии

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Напоследок депутаты, которых было визуально в зале менее 100 человек, послушали гимн Украины и сделали групповое фото возле президиума и трибуны парламента.

Напомним, 11 июля Верховная Рада успела принять Избирательный кодекс с открытыми списками.