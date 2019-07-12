9 июля эксперты медицинского сообщества признали программу политической партии Батькивщина по медицине лучшей. Об этом заявил Валерий Дубиль – заместитель председателя Батькивщины и глава этого направления.

– Мы изменили приоритеты. Все предыдущие реформы были направлены на уменьшение государственных расходов. Мы выдвинули на первый план интересы человека, охранение его здоровья и жизни. В приоритете нашей программы – потребности пациента в своевременной, доступной и качественной медицине и потребности врача в достойной оплате труда, современном рабочем месте. Соединив это с увеличением в разы зарплат, мы остановим отъезд медиков за границу и вернем их на родину.

Также мы остановим низовую коррупцию в отрасли. Уже в следующем 2020 году мы можем обеспечить здравоохранение необходимыми ресурсами. Нужно только совместить базовое бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование и средства граждан через систему добровольного медицинского страхования или прямые платежи, – отметил Дубиль.