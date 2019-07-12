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Факты / Lifestyle / Здоровье

После пяти лет “эксперимента” мы вернем медицину людям – Валерий Дубиль

Заместитель председателя политической партии Батькивщина Валерий Дубиль рассказал об основных приоритетах в области медицины, которые внесены в предвыборную программу.

После пяти лет “эксперимента” мы вернем медицину людям – Валерий Дубиль

9 июля эксперты медицинского сообщества признали программу политической партии Батькивщина по медицине лучшей. Об этом заявил Валерий Дубиль – заместитель председателя Батькивщины и глава этого направления.

– Мы изменили приоритеты. Все предыдущие реформы были направлены на уменьшение государственных расходов. Мы выдвинули на первый план интересы человека, охранение его здоровья и жизни. В приоритете нашей программы – потребности пациента в своевременной, доступной и качественной медицине и потребности врача в достойной оплате труда, современном рабочем месте. Соединив это с увеличением в разы зарплат, мы остановим отъезд медиков за границу и вернем их на родину.

Также мы остановим низовую коррупцию в отрасли. Уже в следующем 2020 году мы можем обеспечить здравоохранение необходимыми ресурсами. Нужно только совместить базовое бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование и средства граждан через систему добровольного медицинского страхования или прямые платежи, – отметил Дубиль.

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Также Валерий Дубль добавил, что система здравоохранения нуждается в непрерывной модернизации.

– Здравоохранению нужна не разовая реформа, а непрерывная модернизация системы. Мы должны реагировать на новые вызовы. А для этого надо внедрять не оторванные от реальности красивые картинки, а делать прагматичные и эффективные шаги. Мы нашли путь, как сделать нашу нацию здоровой и где на это взять ресурсы. Шаг за шагом, мы получим страну здоровых и способных людей. Через своевременное лечение и доступную профилактику люди будут чувствовать себя более уверенно и спокойно, – добавил эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко объяснила позицию Батькивщины относительно коалиции и оппозиции в новом парламенте.

Источник: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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