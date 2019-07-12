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Факты / Украина

Погода в Украине на 12 июля (КАРТА)

Сегодня, 12 июля, в Украине по всей территории ожидаются дожди с грозами.

Погода

12 июля дожди и грозы накроют всю Украину.

В южных областях днем 21-25 градусов, ночью температура опустится до 12°.

На востоке Украины 22-25° днем, ночью 11-14°.

В западной части страны днем 19-21°, ночью столбики термометров покажут 8°.

Читайте: Какой будет погода в июле – прогноз

В Киеве сегодня 20-22° днем, ночью до 11°.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали погоду на выходные в Украине.

Источник: Укргидрометцентр

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