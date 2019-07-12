Абитуриенты, которые имеют ошибки в свидетельстве об образовании, могут регистрировать кабинеты и подавать заявления без срочной замены документа.

В случае обнаружения ошибок в документе о базовом или среднем образовании поступающие могут регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в вузы, не дожидаясь изготовления дубликата.

В МОН отмечают, что возможность подать заявления в вуз на основе документа с ошибками является исключительно временной мерой.

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– Абитуриентам в любом случае обязательно надо заменить документ с ошибками на правильный до 1 октября 2019 года. Эта информация обязательно будет проверяться после зачисления в вузы. Кроме того, если поступающий не заменит документ на правильный, в будущем он не сможет получить диплом о высшем образовании, – отметили в ведомстве.