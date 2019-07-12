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Факты / Украина

Следственные действия в Офисе президента в ГБР назвали фейком

В ГБР заявили, что распространенная накануне информация о следственных действиях в Офисе президента, не соответствует действительности.

Следственные действия в Офисе президента в ГБР назвали фейком

В Государственном бюро расследований отметили, что 11 июля не проводили следственных действий в Офисе президента Украины.

– Считаем, что такое сообщение имело целью дискредитировать не только ГБР, но и Украину. Ведь это, в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами, – добавили в пресс-службе ГБР.

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В Офисе президента также опровергли следственные действия.

Напомним, 11 июля на одном из интернет-ресурсов появилась информация со ссылкой на собственный источник о том, что в Офисе президента ГБР проводит следственные действия, опрашивая работников СБУ, которые обеспечивали деятельность ситуативной комнаты.

Фото: ГБР

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