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Факты / Украина / Политика

Ставки букмекеров на выборы в Раду – кто лидирует

Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на внеочередные парламентские выборы 2019.

Ставки букмекеров на выборы в Раду – кто лидирует

Ставки на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, принимают букмекерские конторы.

По прогонозам одной из контор, партия Слуга народа может набрать 46,5% голосов. Коэффициент на то, что Оппозиционная платформа За жизнь наберет меньше 12,5% поддержки, составляет 1,75. У партии Европейская солидарность есть шанс набрать более 7,5% голосов.

Коэффициент на то, что партии Батькивщина и Голос преодолеют барьер 6,5%, составляет 1,87.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

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Ставки букмекеров на выборы в Раду – кто лидирует / 2 фотографии

Несколько отличаются прогнозы другой крупной букмекерской конторы. Лидером остается партия Слуга народа. Коэффициент на то, что ей удастся набрать 45,5% голосов, составляет 2,10. На втором месте Оппозиционная платформа За жизнь, которая может набрать более 12,5% поддержки.

Коэффициент на то, что партия Европейская солидарность наберет больше 7,5% голосов, составляет 1,75.

Партии Голос и Батькивщина также могут преодолеть барьер 7,5%.

Ранее Факты ICTV публиковали опросы, согласно которым в Раду проходят шесть партий.

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