Закон о химической кастрации педофилов, который народные депутаты приняли 11 июля, нарушает права человека.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что закон о химической кастрации педофилов нарушает права человека.

По ее словам, Украина станет первой страной в мире, которая превратит лечение в наказание.

– Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, – написала Супрун.

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Она добавила, что использование химической кастрации в качестве наказания можно расценивать как нарушение прав человека. Если этот закон вступит в силу, то на нашу страну смогут подавать иски в ЕСПЧ.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения также считает, что открытый реестр педофилов может навредить жертвам сексуального насилия, ведь большое количество изнасилований происходит в семьях.

Опыт США говорит о том, что матери не сообщают о случаях педофилии в правоохранительные органы, так как боятся, что муж или любовник попадет в реестр.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла проект закона о химической кастрации педофилов.

Источник: Ульяна Супрун