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Факты / Украина / Политика

Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения Генеральной прокуратуры России признать нежелательной и угрожающей деятельность Всемирного конгресса украинцев.

Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля – МИД Украины

МИД Украины считает, что решение российского суда признать деятельность Всемирного конгресса украинцев нежелательной – в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

– С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев “представляет угрозу” основам конституционного строя и безопасности РФ.

Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, – заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Украина готова действовать в ответ на решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека.

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Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира расположена в Торонто. Организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Напомним, закон о “нежелательных организациях” Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Структуры, которые признаны “нежелательными”, не могут работать на территории России.

Источник: МИД

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