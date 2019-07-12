В Киеве под посольством Италии проходит акция протеста с требованием освободить осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Около 200 человек пикетирую посольство Италии в Киеве, требуя освободить украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого 12 июля суд в Италии приговорил к 24 годам заключения за причастность к убийству итальянского корреспондента на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

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– Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До того момента поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном, – отметил глава государства.

Напомним, итальянский суд признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Фото: Аннетт Погорєлова