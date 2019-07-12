В сети опубликовали видео, на котором нацгвардеец Виталий Маркив общается с итальянскими корреспондентами в Славянске.

В сети появилось видео, на котором осужденный в Италии Виталий Маркив общается с итальянскими корреспондентами на Донбассе.

Видео, которое опубликовал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, снято 2 мая 2014 года в Славянске. Сообщается, что Маркив продолжал контактировать с репортерами после того, как его подразделение Нацгвардии вместе с десантниками заняло командную высоту над городом – гору Карачун.

По словам Шевченко, нацгвардеец во время этих разговоров советовал итальянцам не ехать в опасные районы, где шли активные бои.

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– К сожалению, несколько итальянских журналистов не только стали формальными заявителями по этому уголовному делу, но и активными свидетелями обвинения в суде, – написал он.

Напомним, итальянский суд признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Фото: Олесь Городецкий