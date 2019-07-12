Председатель правления Лиги оборонных предприятий Украины и основатель ЧАО НПО Практика Олег Высоцкий сообщил о завершении испытаний бронированной колесной машины Козак-2М1.

В Украине завершились госиспытания бронированной колесной машины Козак-2М1, уникального для наших Вооруженных сил полноценного броневика, по сути – компактного БТР. Об этом заявил Олег Высоцкий – председатель правления Лиги оборонных предприятий Украины, основатель ЧАО НПО Практика – предприятия, на котором создали новую бронемашину.

По его словам, Козак-2М1 обладает превосходной проходимостью и может ездить по любым дорогам и бездорожью.

– Во время испытаний его неоднократно гоняли по танковому маршруту на полигоне, где могут проехать только танки. У машины плавный ход, она способна ехать по ямам и ухабам с большей скоростью и устойчивостью, чем бронеавтомобили с рамной конструкцией и цельными осями. Отказ от рамы в пользу несущего корпуса дал возможность сделать бронеавтомобиль более компактным по высоте, что снижает его заметность и вероятность поражения противником, – отметил Олег Высоцкий.

По его словам, государственные испытания у Козак-2М1 длились с октября 2018 по июль 2019 года. За это время машина была проверена по более чем 50-ти методикам, при этом каждая методика контролировала несколько параметров.

– Немногие бронемашины проходят ведомственные государственные испытания. К примеру, в начале 2016 года в Минобороны проводили ведомственные сравнительные испытания 11-ти бронемашин разных производителей. Но лишь трое из этих производителей впоследствии проходили и госиспытания. Один из них – Практика. В ходе испытаний необходимо было преодолеть брод. Для этого нужно на глубине 1,2 м заглушить двигатель, после чего завестись, чтобы продолжить движение. Ходовые испытания проводят в разных погодных и климатических условиях, на разных типах грунтов, при полной загрузке и комплектности экипажа. К примеру, Козак-2М1 наездил на испытаниях больше 15 тыс. км, из которых 5 300 – по суровому бездорожью, – сказал Олег Высоцкий.

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Он назвал завершение испытаний Козак-2М1 совместным успехом всего ОПК страны, а также МО и ВСУ, поскольку машину создавали многие частные и государственные предприятия. По его словам, Лига оборонных предприятий создавалась именно для реализации совместных проектов, одним из которых стал Козак-2М1.

Олег Высоцкий подчеркнул важность сотрудничества с ГК Укроборонпром, в том числе в этом проекте.

– Первый Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между Лигой и Укроборнпромом был подписан в апреле 2017 года. У нас общие задачи и общие проблемы, мы их решаем вместе. В проекте Козак-2М1 также участвуют предприятия госконцерна ОАО Завод Маяк и Оризон-Навигация. Во всем мире найдется не более 10-ти производителей, выпускающих машины такого класса – в США, Швейцарии, Франции. Кстати, на постсоветском пространстве машину такого уровня никто самостоятельно не создал, – отметил Олег Высоцкий.

Напомним, пресс-служба Днепровского металлургического комбината сообщает, что предприятие планирует работать в обычном режиме без простоев, несмотря на дело о банкротстве.