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Факты / Украина

Уменьшить количество нардепов до 100 человек – ответ Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что для уменьшения количества народных депутатов в Верховной Раде необходимо подойти взвешенно и после основательного анализа.

Уменьшить количество нардепов до 100 человек – ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ответит на петицию об уменьшении количества народных депутатов в Верховной Раде.

Глава государства пообещал рассмотреть это на консультативно-совещательном органе.

– Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым является 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек, – говорится в тексте петиции, которая за месяц набрала необходимых 25 тыс. голосов.

Зеленского ответил, что для изменения количества нардепов необходимо вносить изменения в 76 статью Конституции Украины.

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– Состав Верховной Рады обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента, – сказал он.

По его словам, изменение количества народных депутатов имеет положительные и отрицательные последствия, поэтому требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода.

К слову, 12 июля на заседании Верховной Рады были зарегистрированы 229 карточек нардепов, но физически в зале присутствовали около 50 народных избранников.

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