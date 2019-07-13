Украинский политзаключенный Олег Сенцов уже шестой год находится в российской тюрьме и сегодня ему исполняется 43 года. Факты ICTV собрали самое важное о его заключении и жизни в колонии.

Похищение и заключение Сенцова

Свою проукраинскую позицию уроженец Симферополя, режиссер Олег Сенцов начал активно проявлять после начала Евромайдана. Часто приобщался к митингам Автомайдана, а во время событий, которые привели к незаконной аннексии Крыма Россией, часто ездил в Симферополь, где пытался организовать митинг за единство Украины.

Однако за взгляды Сенцова 10 мая 2014 года похитили российские силовики. Его, а также Алексея Чирния, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева обвинили якобы в подготовке к совершению взрывов в составе террористической организации.

Сам режиссер рассказывал о своем похищении следующее:

– Меня бросили в микроавтобус, с мешком на голове привезли в здание бывшего СБУ на Ивана Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался подрывать памятники. Меня начали бить ногами, руками, дубинками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение. Меня душили пакетами. Душили 4 раза.

Силовики заявляли о том, что Сенцов и другие задержанные хотели взорвать мемориал Вечного огня и памятник Ленину с помощью самодельных взрывных устройств, а также поджечь офисы общественной организации Русская община Крыма и российской партии Единая Россия.

Международный правозащитный центр Мемориал признал Сенцова политическим заключенным 3 августа 2015 года . За год заключения в поддержку украинца выступали мировые режиссеры, продюсеры и актеры, среди которых Педро Альмодовар, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Бела Тарр и многие другие.

Суд над Сенцовым начался 21 июля 2015 года. Во время судебного заседания режиссер не признал себя виновным и подчеркивал, что является гражданином Украины.

Несмотря на то, что “доказательства” против украинца не были безоговорочными, 25 августа Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

Его признали виновным в “создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и ​​приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой”.

Украина неоднократно требовала освободить режиссера, поскольку дело против него было политически мотивированным.

Голодовка и международная поддержка

С годами количество политических заключенных в России росло и 14 мая 2018 года Сенцов потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, из-за чего и объявил бессрочную голодовку.

– Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и нахожусь в колонии города Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине, – говорилось в письме украинского режиссера.

За 145 дней голодовки в поддержку украинского политзаключенного высказалось большое количество общественных активистов и международных организаций.

Петиция на сайте change.org с призывом помочь спасти Олега Сенцова собрала более 205 тыс. подписей граждан со всего мира. 14 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных.

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Также с призывом освободить украинского режиссера выступали ООН, депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы, ЕС, Госдеп США, посольство США в Москве и МИД Канады.

За освобождение Сенцова также выступали российские активисты и деятели культуры, такие как Лия Ахеджакова, Борис Гребенщиков, Никита Михалков, Виктор Шендерович и многие другие.

Акции в поддержку украинского политзаключенного происходили в течение всего периода его голодовки.

В течение 1-3 июня массовые акции в поддержку Сенцова состоялись в Украине, США, Великобритании, Грузии, Австралии, Канаде, Польше, России и многих других странах.

15 июля 2019 года в Хельсинки на митинг против встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина вышли около 3 тыс. человек, которые также выразили поддержку украинскому режиссеру.

16 июля 2019 года акции за освобождение Сенцова состоялись в Варшаве, Киеве и Полтаве.

4 августа 2019 года у памятника Грибоедову в Москве провели акцию в поддержку украинского политзаключенного.

21 августа 2019 года, на 100 дней голодовки Сенцова, прошли акции поддержки в Украине, России, США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Грузии и многих других странах.

Олег Сенцов заявил о том, что прекращает голодовку 5 октября.

– В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также патологическими изменениями, которые начались во внутренних органах, в ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания… В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, то есть с 06.10.18 года, – говорилось в письме политзаключенного.

Однако акции в поддержку Сенцова не прекратились, а мировое сообщество неоднократно призывало Россию освободить режиссера.

Чем занимается в колонии

Во время заключения Сенцов не оставлял свои творческие идеи и работал над новыми рассказами.

После окончания режиссер начал писать новые рассказы и в 2019 году свет увидела его книга Жизня. Кроме того, он написал роман, который должны вскоре выдать.

Также он участвовал в постановке фильма Номера, который снят по одноименной пьессе Сенцова. После завершения работы над указанным лентой, режиссер начал работать над вторым фильмом.

За время своего заключения украинец получил несколько премий, среди которых Премия Сахарова за свободу мысли, международная премия имени Сергея Магнитского, Орден за мужество I степени за личное мужество и самоотверженность, проявленные в отстаивании конституционных прав и свобод человека, целостности Украинского государства.

В честь дня рождения режиссера в Киеве 13 июля проведут художественное мероприятие Ночь с Олегом Сенцовым, во время которого у всех желающих будет возможность подписать поздравление Олегу Сенцову, которое потом отправят ему в колонию.

К слову, 7 июля правозащитники обратились к вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини, чтобы она помогла освободить украинских политзаключенных.