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Факты / Украина

МИД Украины призвал РФ освободить Сенцова

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвало Россию освободить политзаключенного Олега Сенцова.

МИД Украины призвал РФ освободить Сенцова

Министерство иностранных дел Украины вновь призвало Россию освободить незаконно осужденного Олега Сенцова.

Также МИД попросил Европарламент поддержать резолюцию о политзаключенных Кремля.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что сегодня Сенцов отмечает день рождения.

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– 13 июля политзаключенный Олег Сенцов отметит день рождения в Российской тюрьме. Символично, что 18 июля Европарламент проведет дебаты и проголосует за резолюцию о политических заключенных Кремля. Россия должна их выпустить, – говорится в сообщении.

К слову, к вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини обратились правозащитники с просьбой помочь в освобождении украинских политзаключенных.

Источник: Mykola Tochytskyi

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