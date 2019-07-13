Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвало Россию освободить политзаключенного Олега Сенцова.

Министерство иностранных дел Украины вновь призвало Россию освободить незаконно осужденного Олега Сенцова.

Также МИД попросил Европарламент поддержать резолюцию о политзаключенных Кремля.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что сегодня Сенцов отмечает день рождения.

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– 13 июля политзаключенный Олег Сенцов отметит день рождения в Российской тюрьме. Символично, что 18 июля Европарламент проведет дебаты и проголосует за резолюцию о политических заключенных Кремля. Россия должна их выпустить, – говорится в сообщении.

К слову, к вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини обратились правозащитники с просьбой помочь в освобождении украинских политзаключенных.

Источник: Mykola Tochytskyi