Владимир Зеленский попросил и.о. головы Государственной фискальной службы Александра Власова уйти в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. головы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке.

По словам президента, он ранее достиг договоренности с Власовым об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

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После этого Власов написал в Facebook пост о том, что выполнил поручение президента, но по запросу Зеленским подтвержающих документов оказалось, что чиновники не уволены, а ушли в отпуск.

Власов заявил, что двое из них ушли в отпуск, по состоянию здоровья родственников, и они написали заявления на увольнение.

– Вы считаете, что я идиот? Ладно я, – вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов, – сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

Власов пообещал написать заявление об оставке сегодня же и отправить его Кабмину.

Напомним, 10 июля Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой.