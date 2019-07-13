PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как сменить место голосования на выборах в Верховную Раду

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года, а сменить место голосование можно будет до 15 июля.

Как сменить место голосования на выборах в Верховную Раду

Сменить место голосования на выборах в Верховную Раду необходимо до 15 июля включительно.

Как сменить место голосования

– Необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации или месту фактического нахождения в день выборов. Адреса отделений можно найти здесь;

– Предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины;

– Подать заявление об изменении места голосования и документы, которые подтвердят необходимость изменения. Это может быть справка с места учебы или работы, удостоверение, проездные документы, договор аренды жилья, справка внутренне перемещенного лица или любой другой документ.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Жителям Крыма и отдельных районов Донецкой или Луганской областей документы не нужны.

Ранее Факты ICTV писали, что такое партийные списки и по какому принципу они формируются.

Источник: Государственный реестр избирателей

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка