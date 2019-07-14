В первой половине недели дожди и грозы ожидаются почти везде. К пятнице установится сухая погода, потеплеет на два-три градуса.

В понедельник, 15 июля, на севере и юге, а также в большинстве центральных и западных областей дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории – без осадков.

Максимальные +27 синоптики прогнозируют в южных и восточных областях.

В центре от +24 до +26, на севере и западе в среднем +22.

В Киеве грозовые дожди, ночью 13-15, днем 19-21 выше нуля.

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Во вторник, 16 июля, на всей территории Украины грозовые дожди, в Приазовье и на востоке – ливни, град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура на юге +27, в центре и на севере до +24, в западных и восточных областях +23.

В столице дождь, гроза, ночью 13-15 градусов тепла, днем до +24.

В среду, 17 июля, осадки почти везде, кроме Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

На юге неизменные +27, на востоке до +26, в центре и на севере +24, холоднее всего на западе – местами не выше +22.

У Киеве дождь, ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

В четверг, 18 июля, дожди прогнозируют только на западе и севере страны, во всех регионах потеплеет на один-два градуса.

В южных областях +28, на востоке +27, в центре +26, на западе и севере – от +22 до +24.

В столице небольшой дождь, ночью 11-13, а днем до 25 градусов тепла.

В пятницу, 19 июля, сухая погода установится на всей территории Украины.

В западных и северных областях комфортные +25, в центре +26, на востоке +28 и на юге до +29.

В Киеве без осадков, ночью 12-14, днем 23-35 выше нуля.

Напомним, 14 июля сильный ливень в Киеве затопил улицы, автомобили оказались по крышу в воде.