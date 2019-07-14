Нардеп Денисенко опубликовал исковое заявление Куницкого.

Александр Куницкий, регистрацию которого кандидатом в депутаты от Слуги народа на выборах в парламент Центризбирком отменил, предоставляет ложные доводы в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Андрея Денисенко.

– Еще вчера я считал, что мой гештальт с Куницким наконец закрыт, а уже сегодня мне стало известно, что любитель еженедельных поездок в Мордор Куницкий продолжает цинично и откровенно врать в глаза ЦИК, избирателям и суду. Потому что надеется, что покровители из РФ помогут ему восстановиться в избирательной гонке. Лживый цинизм субъекта зашкаливает, – написал Денисенко.

Денисенко отметил, что сначала Куницкий отпирался от гражданства Израиля, а “приперли к стенке – признался, что таки есть”.

– Потом доказывал и он, и представитель Слуги народа, что его отсутствие 264 дня в Украине обосновано исключено служебными командировками. Даже справки нарисовал, как мы уже знаем, – добавил он.

Денисенко подчеркнул, что после того, как ЦИК отменил регистрацию Куницкого, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней.

Он также опубликовал иск Куницкого на восстановление как кандидата и копию его израильского паспорта.

































































Куницкого обвинили во лжи в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата / 16 фотографий

К слову, вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого.

Фото: Александр Куницкий, Андрей Денисенко