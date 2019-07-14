PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Куницкого обвинили во лжи в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата

Нардеп Денисенко опубликовал исковое заявление Куницкого.

Олександр Куницький

Александр Куницкий, регистрацию которого кандидатом в депутаты от Слуги народа на выборах в парламент Центризбирком отменил, предоставляет ложные доводы в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Андрея Денисенко.

– Еще вчера я считал, что мой гештальт с Куницким наконец закрыт, а уже сегодня мне стало известно, что любитель еженедельных поездок в Мордор Куницкий продолжает цинично и откровенно врать в глаза ЦИК, избирателям и суду. Потому что надеется, что покровители из РФ помогут ему восстановиться в избирательной гонке. Лживый цинизм субъекта зашкаливает, – написал Денисенко.

Денисенко отметил, что сначала Куницкий отпирался от гражданства Израиля, а “приперли к стенке – признался, что таки есть”.

– Потом доказывал и он, и представитель Слуги народа, что его отсутствие 264 дня в Украине обосновано исключено служебными командировками. Даже справки нарисовал, как мы уже знаем, – добавил он.

Денисенко подчеркнул, что после того, как ЦИК отменил регистрацию Куницкого, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней.

Он также опубликовал иск Куницкого на восстановление как кандидата и копию его израильского паспорта.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Куницкого обвинили во лжи в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата / 16 фотографий

К слову, вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого.

Фото: Александр Куницкий, Андрей Денисенко

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разумков назвал первоочередные законы от Слуги народа
“Реклама” Слуги народа с Гройсманом – фейк
200 кандидатов и идеология – 5 фактов о партии Слуга народа
Предвыборная программа партии Слуга народа – основные тезисы
Как Слуга народа распределит должности после выборов
Разумков не видит причин исключать из списка Слуги народа Холодова
Слуга народа исключила из списка семь кандидатов
Возвращение Донбасса: в Слуге народа назвали первые шаги
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка