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Факты / Украина / Политика

Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Список кандидатов в народные депутаты 2019 насчитывает 5 967 человек.

вибори 2019 другий тур

В список кандидатов в народные депутаты вошли 5 967 человек. Из них ЦИК зарегистрировала 2 747 кандидата в избирательных списках партий.

По мажоритарным округам было зарегистрировано  3 220 кандидатов в народные депутаты.

Выборы в Верховную Раду  пройдут по пропорциональной системе. То есть именно в мажоритарных округах будут выбирать половину депутатов парламента.

В мажоритарных округах избиратели голосуют за одного кандидата из предоставленного перечня. В Верховную Раду проходит тот, кто получил большинство голосов в своем округе.

Список кандидатов в народные депутаты 2019 по мажоритарным округам

Винницкая область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 22 фотографий

Волынская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 10 фотографий

Днепропетровская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 60 фотографий

Донецкая область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 33 фотографий

Житомирская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 16 фотографий

Закарпатская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 19 фотографий

Запорожская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 26 фотографий

Ивано-Франковская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 21 фотографий

Киевская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 39 фотографий

Кировоградская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 18 фотографий

Луганская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 23 фотографий

Львовская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 36 фотографий

Николаевская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 17 фотографий

Одесская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 37 фотографий

Полтавская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 25 фотографий

Ровенская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий

Сумская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 16 фотографий

Тернопольская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий

Харьковская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 35 фотографий

Херсонская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий

Хмельницкая область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 20 фотографий

Черкасская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 21 фотографий

Черновицкая область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 14 фотографий

Черниговская область

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 20 фотографий

Киев

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Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 47 фотографий

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)

К слову, всего на территории Украины для проведения выборов в Верховную Раду создано 199 одномандатных избирательных округов.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду.

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