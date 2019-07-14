Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Факты ICTV следят за последними событиями и важными датами предвыборной кампании.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовом курьере.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.

14 июля. Возможностью временного изменения места голосования перед досрочными парламентскими выборами воспользовались 219 678 граждан Украины.

На обновленном официальном сайте ЦИК теперь можно увидеть фотографии всех кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах.

В случае успеха на внеочередных выборах в Верховную Раду партия Слуга народа планирует провести первое заседание парламента в августе.

12 июля. ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Всего по состоянию на 12 июля комиссией зарегистрировано 1 413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. От 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1 355 официальных наблюдателей.

Явка на внеочередных парламентских выборах может составлять от 40 до 50%.

Об этом сообщила координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Комитет избирателей Украины подсчитал, что на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах баллотируется 161 кандидат-клон.

11 июля. Центральная избирательная комиссия исключила 26 кандидатов в народные депутаты из списков партий Радикальная партия Олега Ляшко, Слуга народа и Батькивщина.

Изменить место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду можно будет в выходные (13 и 14 июля).

По данным последнего опроса Социологической группы Рейтинг, в новую Верховную Раду могут пройти пять партий: Слуга народа – 47%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,6%; Европейская солидарность – 8,2%; Голос – 6,6%; Батькивщина – 6,4%.

8 июля. ЦИК не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для того, чтобы определить номер в бюллетене на выборах в Верховную Раду.

7 июля. ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи передать избирательные бюллетени соответствующим окружным избирательным комиссиям.

6 июля. Центризбирком образовал 102 зарубежные участковые избирательные комиссии. Также зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на парламентских выборах.

4 июля. В Министерстве иностранных дел заявили, что Верховная Рада не обязана приглашать делегацию ПАСЕ в качестве наблюдателей на внеочередных парламентских выборах. Так отреагировали на заявление президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

3 июля. После многочисленных обращений ЦИК пересмотрела решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария. Избирательная комиссия отменила их регистрацию.

2 июля. Стало известно, что охранять правопорядок в день выборов будут около 72 тыс. сотрудников Нацполиции.

Кроме того, МВД приняло решение изменить алгоритм реагирования на сообщения о минировании зданий, чтобы не допустить срыва внеочередных выборов в Верховную Раду.

На заседании Центральной избирательной комиссии кандидатом в народные депутаты зарегистрировали видеоблогера Анатолия Шария. Он идет на выборы от Партии Шария.

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы и Андрея Клюева, который был главой Администрации президента времен Виктора Януковича.

1 июля. Глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил против российских наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в составе делегации ПАСЕ.

– Если они будут пытаться через ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей, мы не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов, – заявил Парубий.



30 июня. ЦИК включила партию Движение новых сил Михеила Саакашвили в избирательный бюллетень под № 22 без проведения повторной жеребьевки.

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк не сможет принять участие в парламентских выборах – Кассационный суд в составе Верховного суда подтвердил законность отказа ЦИК регистрировать его кандидатуру из-за нарушения в оформлении пакета документов.

Наблюдатели ПАРЕ 2-3 июля посетят Киев, чтобы оценить ход избирательной кампании накануне проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Они встретятся с президентом Владимиром Зеленским, министром внутренних дел, украинской делегацией в ПАСЕ, а также с главой ЦИК.

На выборах будет увеличено количество нарядов полиции превенции с целью реагирования на каждое правонарушение, связанное с избирательным процессом.

27 июня. ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня.

Текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х600 в голубовато-сером цвете.

Бюллетеней изготовлено на 0,5% больше, чем есть потенциальных избирателей.

В зависимости от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам, а именно:

до 6 кандидатов – размером 200 х 200 мм;

до 11 кандидатов – размером 200 х 300 мм;

до 18 кандидатов – размером 200 х 400 мм;

до 33 кандидатов – размером 200 х 600 мм;

до 50 кандидатов – размером 200 х 800 мм.

Партия Голос отозвала кандидата в народные депутаты в одномандатном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огнева.

На экс-мэра Конотопа Артема Семенихина напали 27 июня примерно в 1.00, когда он возвращался домой. Он зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в избирательном округе № 160 как самовыдвиженец.

26 июня. ЦИК зарегистрировала 1 180 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и общегосударственном многомандатном округе.

612 кандидатов зарегистрировали от политических партий:

199 – выдвинуты партией Слуга народа;

136 – выдвинуты партией Оппозиционный блок;

86 – выдвинуты партией ВО Свобода;

66 – выдвинуты партией Сила и честь;

38 – выдвинуты партией Патриот;

21 – выдвинутого партией Вместе сила;

по 20 – выдвинуты партиями Сила людей и Аграрной партией Украины;

17 – выдвинуты партией Объединение Самопомощь.

Еще зарегистрировали 339 кандидатов, включенных в списки партий в общегосударственном многомандатном округе:

174 – от Аграрной партии Украины;

122 – от партии Патриот;

43 – от Партии зеленых Украины.

Общее количество кандидатов в одномандатных избирательных округах на выборах в Верховную Раду составляет 3 171 человек. Своих кандидатов зарегистрировала 21 политическая партия.

За время проведения избирательной кампании в Украине в МВД поступило почти 700 сообщений о нарушениях.

Большое количество правонарушений касается незаконной агитации. МВД начало расследование 23 трех дел.

25 июня. ЦИК зарегистрировала 252 наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Во время очередного заседания комиссия зарегистрировала еще 14 официальных наблюдателей от международных организаций. 13 – от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) и одного – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

24 июня. ЦИК должна принять решение о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду или отказе в их регистрации до вторника, 25 июня, включительно.

23 июня. В одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов, из них 1155 самовыдвиженцев и 223 выдвинутых партиями.

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в в одномандатных округах.

20 июня. ЦИК зарегистрировала 132 кандидата-мажоритарщика и 182 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательный список партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Таким образом, в целом зарегистрирован 1 021 кандидат в народные депутаты по спискам шести партий.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала уже 238 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

В партии Голос теоретически допускают коалицию из Слугой народа, но это будет не объединение, а партнерство относительно совместных приоритетов.

19 июня. На выборы в Верховную Раду ЦИК зарегистрировала семь политических партий.

Центральная избирательная комиссия получает жалобы от кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах о невозможности открытия текущих счетов избирательных фондов.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что КСУ не сможет остановить проведение внеочередных выборов в Верховную Раду – он определяет только конституционность указа о роспуске парламента.

Список партии Слуга народа после процедуры постпраймериза сократится.

18 июня. На заседании ЦИК зарегистрировали 100 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, после чего их общее количество возросло до 461 человека.

47 кандидатов были выдвинуты политическими партиями, 414 человек выдвинулись самостоятельно.

Также на заседании ЦИК зарегистрировали 164 кандидатов на парламентских выборах из избирательного списка партии Гражданская позиция.

15 июня. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 76, выдвинутых политическими партиями – 22.

Всего по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов в народные депутаты Украины.

В ЦИК надеются на быстрое и четкое решение Конституционного суда Украины относительно указа Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

– В стране нет регулирования, что делать в таком случае, если указ президента о внеочередных выборах Верховной Рады будет признан КС не соответствующим Конституции – что делать с денежными залогами, что делать с фондами кандидатов, уже зарегистрированными кандидатами? Приостановить избирательный процесс невозможно – его можно просто отменить по факту, – заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

14 июня. ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями.

Партия Голос Святослава Вакарчука официально подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах. ЦИК отменила торги по закупке услуг изготовления сборников нормативно-правовых актов к выборам в Раду, макет документов разместят на сайте Комиссии. В партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами. В Украине за месяц выросло количество сторонников досрочных выборов народных депутатов – с 72% до 88%. 13 июня. Сегодня ЦИК зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 42, выдвинутых политическими партиями – 11.

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 170, выдвинутых политическими партиями – 18.

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность опубликовала имена первых 50 человек в своем списке.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политсилы.

С начала избирательной кампании Нацполиция получила 75 сообщений о правонарушениях, 30 из них – о подкупе избирателей и 25 – о незаконной агитации.

По этим заявлениям открыто два уголовных производства – по факту подкупа в Луганской области. Также составлено два административных протокола, связанных с нарушением правил агитации.

Сотрудники полиции с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме.

Всеукраинское объединение Батькивщина обнародовало список из 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Партия Слуга народа исключила из своего списка троих кандидатов – Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.

Партия Голос также исключила из своего списка двух кандидатов на мажоритарных округах.

11 июня. Сегодня ЦИК зарегистрировала еще 23 мажоритарщиков, которые будут принимать участие в парламентских выборах.

Среди них Андрей Вадатурский (округ № 130 в Николаевской области), Максим Микитась (округ № 206 в Черниговской области) и Артем Ильюк (округ № 128 в Николаевской области), которые были избраны в Верховную Раду восьмого созыва в этих же округах.

Всего в мажоритарных округах зарегистрировали 118 кандидатов.

Последний опрос Киевского международного института социологии показал, что на сегодняшний день шансы на попадание в парламент есть у пяти партий.

Партия Батькивщина назвала свою первую пятерку. В нее вошли народный депутат Юлия Тимошенко, предприниматель Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, народный депутат Сергей Соболев, секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информполитики, народный депутат Елена Кондратюк.

Также стала известна первая пятерка партии Гражданская позиция, в которую вошли экс-министр обороны Анатолий Гриценко, народный депутат Дмитрий Добродомов, глава Комитета ВР по вопросам экологической политики Николай Томенко, народный депутат Николай Катеринчук, общественный деятель Марина Соловьева.

9 июня. Партия Слуга народа объявила первую пятерку. В ней оказались глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, доктор юридических наук Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 годов Давид Арахамия, глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

8 июня. Партия Самопомощь пойдет на выборы во главе с Андреем Садовым.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук рассказал о ее первой десятке.

Известно, что в нее войдут такие известные лица, как Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин и Александра Устинова.

В первую десятку партийного списка вошли вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед, депут Одесского горсовета от партии Самопомощь Ольга Квасницкая, участница ОО Общественный люстрационный комитет Александра Дрик, депутат Харьковского облсовета от партии Самопомощь Татьяна Бедняк.

Вторую часть списка составляют ветеран АТО Виталий Фидрин, лидер фракции Самопомощь Олег Березюк, основатель торговой марки Моршинская Николай Кмить, депутат Самопомощи Татьяна Острикова, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Лидер партии Сила и честь Игорь Смешко также представил первую десятку партийного списка.

В нее вошли глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народный депутат от фракции Самопомощь Елена Сотник, экс-глава Генерального штаба Владимир Замана, народный депутат от фракции Самопомощь Иван Мирошниченко.

Пополнили список также заместитель главы Фонда госимущества Андрей Гайдук, экс-заместитель министра ЖКХ Ольга Романюк, бывший первый заместитель главы СБУ Владимир Тимошенко, народный депутат от фрации Самопомощь Ирина Сисоенко, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

7 июня. ЦИК успеет подготовиться к внеочередным парламентским выборам – Минэкономразвития позволило печатать избирательные бюллетени без проведения тендера.

6 июня. ЦИК напомнила, что на нынешних выборах в Раду предвыборная агитация должна завершиться в 24.00 19 июля.

Также в Центризбиркоме отметили, что партии, кандидаты от которых зарегистрированы в многомандатном и одномандатных избирательных округах, имеют право начать свою предвыборную агитацию со следующего дня после принятия Комиссией решения об их регистрации кандидатами.

ЦИК зарегистрировала еще 8 кандидатов в народные депутаты Украины. Таким образом Комиссия зарегистрировала уже 43 кандидата-мажоритарщика.

5 июня. Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить партию УДАР, чтобы он смог остаться на должности.

Также Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств госбюджета на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

На выборы планируют потратить 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос касательно избирательных настроений украинцев. Лидерство сохраняет партия Слуга народа.

Всего в парламент могут пройти пять партий.

30 мая. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило приглашение от украинской власти с просьбой отправить наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную Раду.

29 мая. На сегодня место голосования изменили 727 граждан, по данным Госреестра избирателей. На выборах они получат только один бюллетень – для голосования по партийным спискам. Проголосовать за кандидата на одномандатном округе можно только по месту регистрации.

Между тем партия ВО Батькивщина идет на внеочередные парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер партии Юлия Тимошенко. А предвыборный съезд партии Европейская солидарность состоится 6 июня.

27 мая. Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.

Ориентировочная стоимость печати бюллетеней составит 295 млн гривен. Бюллетеней необходимо будет напечатать вдвое больше, чем на выборы президента: для многомандатных округов – более 30 млн и общенационального многомандатного округа – более 30 млн бюллетеней.

24 мая. ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Верховную Раду. Комиссия также утвердила Разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей.

ЦИК обратилась к президенту Украины, Верховной Рады, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости неотложного принятия Радой закона О внесении изменений в закон Украины О публичных закупках. Причиной обращения назвали нехватку времени для проведения процедур закупок.

В ЦИК ожидают вынесения Конституционным судом решения по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов ожидается до дня голосования, назначенного на 21 июля.

В ЦВК заявили, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести залог в размере 4,173 млн грн.

В Украине началась предвыборная кампания досрочных выборов в Верховную Раду.

23 мая. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что 24 мая в Украине начнется избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.

Это произойдет на следующий день после публикации соответствующего Указа президента Украины Владимира Зеленского.

Она также отметила, что обжалование указа о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Татьяна Слипачук отметила, что ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Верховную Раду по действующей системе госзакупок. Существующие нормы не позволяют осуществить все закупки за два месяца кампании.

22 мая глава государства внес в парламент законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319), но его не включили в повестку дня на внеочередном заседании Рады в этот же день.

Напомним, мы писали про первые назначения Зеленского на посту президента Украины.