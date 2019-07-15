В Украине с 2023 года уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра.

Минобразования утвердило Концепцию развития английского языка в университетах, которая предусматривает, что к 2023 году уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на степень бакалавра.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время одной из основных проблем английского в университетах является низкий уровень знания языка, с которым в вузы попадают абитуриенты.

Читайте: Вступительная кампания 2019: как распределили бюджетные места

Концепция предусматривает:

прохождение обязательного скринингового теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, ВНО или стандартизированные иностранные тесты) – для установления уровня владения языком;

если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление в вузы в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1;

обеспечение равного доступа к этому языковому интенсиву для достижения уровня В1 (очный, дистанционный).

Кроме того, через стандарты высшей школы будут прописаны требования:

студент бакалаврата , независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом;

, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом; для магистров и докторов философии с академическим компонентом обязательным будет уровень В2.

Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.