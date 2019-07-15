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Факты / Украина / Общество

Английский на уровне В1 – условие вступления на бакалавра с 2023-го

В Украине с 2023 года уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра.

Англійська мова

Минобразования утвердило Концепцию развития английского языка в университетах, которая предусматривает, что к 2023 году уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на степень бакалавра.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время одной из основных проблем английского в университетах является низкий уровень знания языка, с которым в вузы попадают абитуриенты.

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Концепция предусматривает:

  • прохождение обязательного скринингового теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, ВНО или стандартизированные иностранные тесты) – для установления уровня владения языком;
  • если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление в вузы в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1;
  • обеспечение равного доступа к этому языковому интенсиву для достижения уровня В1 (очный, дистанционный).

Кроме того, через стандарты высшей школы будут прописаны требования:

  • студент бакалаврата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом;
  • для магистров и докторов философии с академическим компонентом обязательным будет уровень В2.

Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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