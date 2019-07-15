С мая по июнь включительно в Анталии умерли 13 украинцев. Основная причина смерти – сердечные приступы.

За два месяца с мая по июнь включительно в Анталии умерли 13 граждан Украины. В основном – это пожилые люди, рассказал консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко.

По его словам, самая частая причина смерти – сердечные приступы, которые случаются у людей из-за влияния климатических условий на их здоровье. Также зафиксированы случаи утопления отдыхающих в море.

Дипломат посетовал на проблему, когда украинцы употребляют алкоголь и идут купаться.

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Кроме того, есть люди, которые не выдержали разнообразные медицинские процедуры:

– Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были. Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах.

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