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Факты / Украина

Были странные случаи: в Анталии за два месяца умерли 13 украинцев

С мая по июнь включительно в Анталии умерли 13 украинцев. Основная причина смерти – сердечные приступы.

Были странные случаи: в Анталии за два месяца умерли 13 украинцев

За два месяца с мая по июнь включительно в Анталии умерли 13 граждан Украины. В основном – это пожилые люди, рассказал консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко.

По его словам, самая частая причина смерти – сердечные приступы, которые случаются у людей из-за влияния климатических условий на их здоровье. Также зафиксированы случаи утопления отдыхающих в море.

Дипломат посетовал на проблему, когда украинцы употребляют алкоголь и идут купаться.

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Кроме того, есть люди, которые не выдержали разнообразные медицинские процедуры:

– Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были. Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах.

К слову, Факты ICTV писали, какая погода летом в Турции, когда лучше планировать отпуск и какой выбрать отель.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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