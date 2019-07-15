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Факты / Украина / Политика

Дмитрий Киселевский: кто идет от Слуги народа по 24 округу на Днепропетровщине

Дмитрий Кисилевский идет на выборы от партии Слуга народа по 24 округу в Днепропетровской области.

Дмитрий Киселевский: кто идет от Слуги народа по 24 округу на Днепропетровщине

Директор по корпоративным отношениям в большой металлургической компании Дмитрий Кисилевский идет на выборы от партии Слуга народа по 24 округу на Днепропетровщине.

– Всю свою жизнь считал, что политика – это грязное дело и она недостойна нормального человека и нормальным людям нечего там делать, – говорил он несколько месяцев назад.

Раньше он считал, что совесть у человека пропадает, когда он получает депутатский мандат.

После того, как Слуга народа объявила поиск новых лиц – Кисилевский решил проверить на себе свою теорию.

Кандидат рассказал, что в силу своей профессии ходил по заседаниям и по кабинетам чиновников и понял, что всех нужно менять.

Кисилевскому 36 лет, у него двое. Семья не отговаривала его баллотироваться на выборах.

Дмитрий решил променять должность директора отдела коммуникации в металлургической компании на карьеру в политике.

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По его словам, он умеет находить общий язык с людьми, а в политике это качество особенно пригодится.

В перечне дел над которыми хочет работать в Верховной Раде – это введение электронного голосования, аудит автомобильных дорог и ликвидация лишних государственных органов.

Первое, чего будет добиваться в парламенте – отмены депутатской неприкосновенности.

Кисилевский добавил, что если работа депутатом окажется ему не по плечу, то он оставит ее.

Ранее Факты ICTV рассказывали о кандидатах-мажоритарщиках от Слуги народа. В частности, об Артеме Федецком, Романе Грищуке и Дмитрии Микише.

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