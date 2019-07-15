Официальные результаты парламентских выборов ЦИК должна объявить не позднее двух недель после голосования, то есть до 5 августа.

Результаты выборов в Верховную Раду 2019 станут известны не позднее двух недель после голосования. Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоятся 21 июля 2019.

Официальные результаты выборов ЦИК должена объявить до 5 августа.

Результаты езит-пола станут известны в 20.00 21 июля и будут опубликованы сайте Факты ICTV.

После установления официальных результатов новоизбранный парламент собраться на свое первое заседание в течение 30 дней, то есть до 9 сентября.

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 22 партии, которые будут соревноваться за места в Верховной Раде. В целом количество зарегистрированных кандидатов от партий – 2760 человек.

В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3220 кандидатов.

Ранее Факты ICTV публиковали опросы, согласно которым в Раду проходят шесть партий.