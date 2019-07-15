PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Нафтогаз снизил цену на газ для населения в июле – названа сумма

НАК Нафтогаз Украины снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 648 грн или на 11,7%.

Нафтогаз снизил цену на газ для населения в июле – названа сумма

Цена газа определена на уровне 4 905,67 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

– Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл – или горгаза.

Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене, – говорится в сообщении.

Читайте: Отказаться от импорта возможно: как Украине увеличить добычу газа

Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета министров №485 от 5 июня 2019.

Напомним, суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году.

Источник: Нафтогаз

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хранилища наполняются рекордными темпами: как украинские газовики готовятся к зиме
Цена на газ для населения в июле уменьшится на 10,4%
Отказаться от импорта возможно: как Украине увеличить добычу газа
Суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году
Украина хочет решить газовый вопрос с Россией в сентябре – Зеленский
Возобновление переговоров по транзиту российского газа: в Еврокомиссии назвали дату
Подготовка к остановке транзита российского газа под угрозой – Нафтогаз
В Украине есть колоссальные запасы нефти и газа – ученые
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка