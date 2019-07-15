НАК Нафтогаз Украины снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 648 грн или на 11,7%.
Цена газа определена на уровне 4 905,67 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
– Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл – или горгаза.
Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене, – говорится в сообщении.
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Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета министров №485 от 5 июня 2019.
Напомним, суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году.
Источник: Нафтогаз
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