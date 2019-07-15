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Факты / Украина / Политика

Округ 107 может стать горячей точкой в день выборов

В мажоритарном округе № 107 с центром в Лисичанске в рамках внеочередных парламентских выборов накаляется ситуация.

Округ 107 может стать горячей точкой в день выборов

Против лидера избирательной гонки, народного депутата Сергея Рыбалки, конкуренты используют весь арсенал серых и черных избирательных технологий. Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Попов.

По его словам, вероятно, что коррупционные кланы готовят серьезные провокации как накануне, так и в день выборов, а также очень вероятны попытки фальсификаций. В Лисичанск автобусами и поездами свозят криминальные элементы из соседних регионов, в первую очередь из Донецкой области. Эти данные подтверждают сотрудники полиции.

– Местные и киевские группы влияния привыкли грабить регион и не хотят допустить в Лисичанск и окрестности ветер перемен. Именно поэтому они боятся победы молодого, активного и работающего для людей Сергея Рыбалки, – заявил Игорь Попов.

По словам народного депутата, чтобы запутать избирателей, оппоненты зарегистрировали трех фальшивых кандидатов-клонов с фамилией Рыбалка, одного кандидата с фамилией Зеленский и еще нескольких технических кандидатов для махинаций в комиссиях.

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Кроме этого, в  округе системно раздается сахар во время агитации за одного из кандидатов.

– Особый цинизм ситуации состоит в том, что тут же половину этого сахара избиратели меняют на самогон. Фактически кандидат спаивает избирателей, – говорит Игорь Попов.

Кроме этого, нанятые титушки пытаются раздавать  фальшивые газеты и листовки с клеветой о кандидате Сергее Рыбалке. Игорь Попов сообщил, что по фактам регистрации кандидатов-клонов и по факту распространения фальшивых газет и листовок полиция уже открыла уголовные производства.

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Округ 107 может стать горячей точкой в день выборов / 2 фотографии

Но самое опасное, по мнению народного депутата, что в Лисичанск завозят все больше криминальных и асоциальных элементов  из других городов и областей, преимущественно – из Донецкой. Бандиты пытаются запугивать агитаторов и волонтеров команды Сергея Рыбалки, а также  участников массовых мероприятий, сообщил Игорь Попов. По его мнению, титушки могут  быть использованы для срыва голосования на ряде участков.

Напомним, ранее мы публиковали список всех кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

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