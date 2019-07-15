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Факты / Украина

Погода в Украине на 15 июля (КАРТА)

В понедельник, 15 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы. В целом погода будет прохладной.

погода

15 июля в северных, большинстве западных и центральных областей, днем также местами в южной части кратковременные дожди, местами грозы, а в северных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях местами значительные дожди.

Лишь в восточных областях синоптики не прогнозируют дожди.

Температура ночью составит +10 – +15°, на побережье морей до +18°, а днем в западных, северных и Винницкой областях ожидается +19 – +24°, на остальной территории +25 – +28°. На высокогорье Карпат ночью +6 – +11°, днем +9 – +14°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 15 июля

В Киеве также ожидается дождливая погода. Ночью, по прогнозу синоптиков, будет +13 – +15°, а днем температура поднимется до +19 – +21°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.

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