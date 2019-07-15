Верховная Рада 8-го созыва закрыла свое последнее заседание на мажорной ноте. В последнюю рабочую неделю нардепы существенно усилили ответственность за преступления против детей, приняв закон о химической кастрации педофилов.

А также приняли новый избирательный кодекс – с открытыми списками и без скандальной мажоритарки. Правда дался он депутатам нелегко, спикер ставил его на голосование до 17 раз. Но еще не факт, что он будет действовать на следующих парламентских выборах. А то вдруг они снова будут досрочными, тогда как кодекс должен заработать только через четыре года.

Читайте: Скандалы и манипуляции: прогноз астролога на досрочные выборы в Раду

Да и заработают новые избирательные правила вообще. В команде Зе уже сомневаются: стоит ли президенту подписывать закон, учитывая как он принимался. К тому же, у них есть свой законопроект, где помимо пропорциональной модели выборов с открытыми списками предлагается еще и норма об отзыве депутатов. Но это уже будет зависеть от нового созыва Ради, пока избирается по старой системе.

Смотрите видео: Как завершили свою каденцию слуги народа восьмого созыва

Впрочем, несмотря на действующую мажоритарку, которая дает преимущество тем, кто годами подкармливал округа, специалисты все же ожидают сюрпризов на выборах. Участием в них известных спортсменов, журналистов и шоуменов.

Да и как не вспомнить о целой армии популярных артистов, которая полным ходом путешествует по стране в избирательных турах, как Иво Бобул или Олег Винник.

А на этой неделе к ним присоединилась еще и певица Алина Гросу. На этих выборах она поддерживает своего отца Михаила, который баллотируется в Черновицкой области. Тогда как на прошлых агитировала за маму, которая шла по одному из киевских округов.

В последние недели массово пошли в народ и политические тяжеловесы. Ведь на кону – каждый голос и если с фаворитами гонки все более-менее понятно, то кто станет третьим в забеге – между партиями идет настоящая битва. На бронзу согласно рейтингам социологов претендуют сразу три политсилы – Батькивщина, Голос и ЕС.

В Голосе заявляют о манипуляциях с рейтингами, которые применяют против их партии оппоненты. Но несмотря на это, рассчитывают на численное фракцию в новом парламенте. А вот Батькивщина рассчитывает получить золотую акцию в Раде и даже претендует на должность премьера, главное – удачно финишировать.

Ну и поскольку избирательная кампания подходит к концу, специалисты начали гадать кто может возглавить правительство. Среди претендентов называют и Айвараса Абромавичюса, и голову Нафтогаза Андрея Коболева, и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Есть и неожиданные и малоизвестные персоны, как Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины. Но наиболее вероятным кандидатом считают секретаря СНБО Александра Данилюка.

Данилюк вроде бы и сам хочет возглавить правительство, к тому же, уже ездил на смотрины в США. Впрочем, если премьер будет от Слуги народа, то спикер по традиции от партнеров по коалиции, партии Голос или Батькивщины. Среди претендентов в СМИ появилась фамилия заместителя Вакарчука Ярослава Юрчишина, хотя сам он это назвал слухами. Зато предлагает на эту должность своего коллегу – шоумена Сергея Притула.

Но рассматривается и другой вариант, когда премьер-министром становится лидер Голоса Святослав Вакарчук, а должность спикера получает партия Слуга народа. Впрочем, кто кем будет или не будет – будет зависеть от исхода выборов и от того, какой будет парламентская коалиция.

Напомним, букмекеры обнародовали новые ставки на досрочные выборы в Верховную Раду Украины.