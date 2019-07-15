Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время подготовки Минских договоренностей президент РФ Владимир Путин покинул помещение.

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о подготовке Минских договоренностей и том, как оценивает работу антикоррупционных органов.

Порошенко заявил, что не может точно сказать, пошел ли Путин спать, когда велась работа над Минскими договоренностями, но его полтора часа не было в помещении, где готовили документ.

– Он на полтора часа покинул помещение, где мы готовили документ, который потом был назван Минские договоренности, Путина не было… Ни я, ни Ангела Меркель не спали. Это я утверждаю. Немного закрыл глаза Франсуа Олланд, действительно потому что он не принимал непосредственного участия в составлении текста, – сказал пятый президент.

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Порошенко также рассказал, что во время его президентства были созданы все условия, чтобы антикоррупционные органы работали независимо от главы государства и продемонстрировали эффективность.

– Если вы спросите меня – доволен ли я этой работой. Моя позиция твердая – я точно не доволен, – сказал он.

К слову, Петр Порошенко считает, что захваченных в плен украинских моряков РФ может вернуть до 21 июля.

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