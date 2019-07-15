Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что есть достаточно времени для того, чтобы до 1 сентября изготовить светоотражающие жилеты для школьников.

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на ICTV, отвечая на вопрос члена партии Голос Сергея Притулы, заявил, что светоотражающие жилеты для школьников успеют изготовить к 1 сентября.

Притула зачитал пост члена совета Союза украинских предпринимателей. В нем говорилось о том, что нет информации о тендере и требованиях к жилетам, а потому за 1,5 месяца нереально успеть выполнить заказ.

– Это был макет, ТЗ по которому будет изготовлено и выставлено на ProZorro… Меня специалисты проинформировали, что достаточно сроков для того, чтобы сделать это (Изготовить светоотражающие жилеты – Ред.) до 1 сентября, – сказал Гройсман.

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Гройсман добавил, что этим вопросом начали заниматься еще в мае.

Напомним, с 1 сентября 2019 года школьники 1-4 классов должны носить светоотражающие жилеты когда на улице темно.