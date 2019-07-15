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Факты / Украина

Украина продлила эмбарго на российские товары

Украина продлила эмбарго на поставку товаров из России на 2020 год.

Украина продлила эмбарго на российские товары

Украина продлила действие запрета на поставку перечня товаров из России на 2020 год.

Постановление №605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабмина.

Читайте: Санкции против России: какие последствия и к чему они приведут

Впервые эмбарго было введено в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны РФ.

Напомним, в мае Кабинет министров ввел зеркальные санкции и пошлины на некоторые российские товары с 1 августа.

Фото: Dreamstime

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