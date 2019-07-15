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Факты / Украина / Общество

Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей

Как проверить себя в списке избирателей для голосования на внеочередных парламентских выборах – читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.

В первом варианте нужно зайти на сайте Госреестра в кабинет избирателя и указать там свои данные.

На электронную почту придет код для получения подтверждения, есть ли человек в Государственном реестре избирателей, а также номера и адреса соответствующего избирательного участка.

Для очной проверки нужно найти свою фамилию в списках, вывешенных в помещении участковой избирательной комиссии, к которой относится избиратель, или же прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Именные приглашения на выборы УИК должны направлять не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.

Если избиратель обнаружил, что не включен в списки, он может обратиться в орган ведения реестра по месту проживания – и исправить это.

Напомним, внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля 2019.

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