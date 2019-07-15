Букмекеры считают, что больше всего голосов на парламентских выборах наберет партия Слуга народа.

Букмекеры обнародовали новые ставки на досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

По прогнозу одной из крупнейших украинских букмекерских контор, лидером выборов является партия Слуга народа.

На то, что политсила наберет больше 45,5%, принимаются ставки с коэффициентом 2,40, меньше – 1,50.

Оппозиционная платформа – За жизнь может набрать больше 12,5% голосов с вероятностью 1,80, меньше – коэффициент 1,91;

может набрать больше 12,5% голосов с вероятностью 1,80, меньше – коэффициент 1,91; Европейская солидарность может набрать более 7,5% голосов с вероятностью 1,57; меньше – коэффициент 2,25;

может набрать более 7,5% голосов с вероятностью 1,57; меньше – коэффициент 2,25; Батькивщина может набрать более 7,5% голосов с вероятностью 2,03, меньше – коэффициент 1,70;

может набрать более 7,5% голосов с вероятностью 2,03, меньше – коэффициент 1,70; Голос – может набрать больше 7,5% голосов с вероятностью 2,40, меньше – коэффициент – 1,50.









Выборы в Раду: букмекеры назвали фаворитов / 2 фотографии

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