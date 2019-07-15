Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кортеже и прокомментировал ДТП в Запорожской области с участием микроавтобуса госохраны.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что кортеж Украины – это президентское авто и авто охраны.

Иногда есть еще третий автомобиль с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Все они останавливаются на светофорах, стоят в пробках, никто не включает мигалок.

Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все, – заметил Владимир Зеленский.

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Президент также прокомментировал ДТП в Запорожской области с участием микроавтобуса госохраны. Он отметил, если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, их привлекут к ответственности.

Пробки на Позняках Владимир Зеленский объяснил тем, что 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду.

Поэтому проезд зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено.

И напоследок – о желтых браслетах “из клубов”. На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой, – добавил президент.

Напомним, 14 июля микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП.