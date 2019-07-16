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Факты / Украина

233 тыс. украинцев сменили место голосования на выборах в Верховную Раду

233 тыс. украинцев изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Вибори 2019

По состоянию на 16 июля 233 347 граждан Украины решили воспользоваться возможностью временного изменения места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Чаще всего меняли место голосования избиратели, которые зарегистрированы в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Источник: Государственный реестр избирателей

Фото: Dreamstime

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