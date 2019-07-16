233 тыс. украинцев изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

По состоянию на 16 июля 233 347 граждан Украины решили воспользоваться возможностью временного изменения места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду. Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Чаще всего меняли место голосования избиратели, которые зарегистрированы в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Источник: Государственный реестр избирателей