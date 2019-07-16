Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Австрия позволила экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, однако выдача украинца пока отложена.

Разрешение на выдачу Фирташа выдал министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер после консультаций с министерством иностранных дел страны.

Вопрос дальнейшей доставки олигарха в США в настоящее время на рассмотрении Земельного суда Вены.

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В то же время, австрийские СМИ сообщают о том, что защита Фирташа подала ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому выдача украинца откладывается до решения суда по этому ходатайству.

Напомним, суд ЕС отменил санкции против беглого президента Виктора Януковича и его окружения.

Фото: dmitryfirtash.com