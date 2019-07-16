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Факты / Украина / Политика

К вопросу люстрации нужно подходить с холодной головой – Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что к вопросу люстрации нужно подходить осторожно.

Святослав Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире программы Свобода слова заявил, что к вопросу люстрации нужно подходить с холодной головой, ведь можно люстрировать даже самих себя.

– Я полностью поддерживаю то, что закон о люстрации должен быть и мы не дадим отменить его или отмотать достижения Майдана, – сказал Вакарчук.

Он добавил, что те люди, которые ответственны за войну, развязанную Россией больше не имеют права занимать государственные должности.

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Вакарчук также заявил, что у власти 2014-2019 годов действительно были такие люди, которых нужно посадить в тюрьму, а не просто люстрировать.

Однако лидер партии Голос не считает, что нужно вместе с указанными лицами люстрировать и тех, кто проводил действенные реформы.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, для чего президент Владимир Зеленский внес закон о люстрации в ВРУ.

Фото: Святослав Вакарчук

Источник: Свобода слова

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