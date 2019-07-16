По результатам опроса Центра социальных экспертиз Института социологии, в новую Верховную Раду попадают более 15 депутатов Украинской стратегии Гройсмана.

Центр социальных экспертиз Института социологии провел опрос, по результатам которого на выборах 21 июля в Верховную Раду за Украинскую стратегию Гройсмана планируют отдать свои голоса 5,1% избирателей.

Таким образом, партия преодолеет проходной барьер и в парламент пройдут более 15 депутатов политсилы.

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Сколько депутатов проходят в Раду от других партий:

Слуга народа – 39% или 111 депутатов;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,1% или 34 нардепа;

Европейская солидарность – 7,9% или 23 депутата;

Голос – 7,4% или 21 нардеп;

Батькивщина – 7,3% или 21 депутат.

Ранее мы рассказывали об основных пунктах программы политической партии Украинская стратегия Гройсмана.

Источник: csep.org.ua